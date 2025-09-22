Фото: полиция

В ночь на 22 сентября россияне атаковали столичный регион беспилотниками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Бориспольском районе повреждены два частных дома. Ранения получил местный житель, ему оказали помощь на месте.

В Обуховском районе обломками дрона повреждена многоэтажка. В Фастовском районе в результате падения обломков загорелся жилой дом, пожар уже ликвидировали.

На местах ударов работают взрывотехники, следственно-оперативные группы и спасатели.

По фактам атаки следователи открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях (ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что атака привела к пожарам и разрушениям в четырех районах Киевской области.

Напомним, в ночь на 22 сентября российская армия атаковала Украину 141-м ударным БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 132 дрона.