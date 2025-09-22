Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули троє людей: дві жінки 40 та 79 років та 77-річний чоловік. Ще двоє молодих людей – 20-річний та 17-річний хлопці – отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі.

Під час аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів. Також вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів.

Піротехнічний підрозділ обстежив територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Психологи ДСНС надали допомогу п'ятьом громадянам.

На місцях влучання працювали всі екстрені служби міста.

Нагадаємо, зранку 22 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки російських військ. Близько 4:30 ворог накрив місто ударами, що тривали майже 40 хвилин. Сили ППО частину цілей збили, проте щонайменше 10 ударів припало на різні райони міста.