Карта: deepstatemap.live

Войска РФ продвинулись по двум направлениям – вблизи двух населенных пунктов на Харьковщине и одного в Запорожской области

Изменения на карте обозначил аналитический проект DeepState, передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

По данным аналитиков, россияне продвинулись у Новоивановки в Запорожской области.

Кроме того, зафиксировано продвижение врага вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки Купянского района Харьковской области.

Напомним, российские войска постепенно берут под огневой контроль одну из ключевых логистических артерий востока Украины – трассу Изюм-Славянск. Она соединяет Харьковскую область с большими городами севера Донецкой области: Славянским, Краматорским, Дружковкой и Константиновкой.