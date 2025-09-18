Аналитики фиксируют продвижение российских оккупантов на Запорожье и Харьковщине
Войска РФ продвинулись по двум направлениям – вблизи двух населенных пунктов на Харьковщине и одного в Запорожской области
Изменения на карте обозначил аналитический проект DeepState, передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".
По данным аналитиков, россияне продвинулись у Новоивановки в Запорожской области.
Кроме того, зафиксировано продвижение врага вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки Купянского района Харьковской области.
Напомним, российские войска постепенно берут под огневой контроль одну из ключевых логистических артерий востока Украины – трассу Изюм-Славянск. Она соединяет Харьковскую область с большими городами севера Донецкой области: Славянским, Краматорским, Дружковкой и Константиновкой.
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому
18 сентября 2025, 12:46Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают
18 сентября 2025, 12:28На Полтавщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: есть пострадавший
18 сентября 2025, 12:13Дроны атаковали завод "Газпрома" в Башкортостане: вспыхнул масштабный пожар
18 сентября 2025, 11:57В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
18 сентября 2025, 11:50Предприниматели Харьковщины могут получить гранты на развитие
18 сентября 2025, 11:46В Шевченковском районе Харькова горела квартира: есть погибший
18 сентября 2025, 11:31Август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы – ГПСУ
18 сентября 2025, 11:23Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили
18 сентября 2025, 10:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников