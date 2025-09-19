11:06  19 вересня
19 вересня 2025, 07:49

МАГАТЕ закликає Росію до негайної деокупації Запорізької АЕС

19 вересня 2025, 07:49
Фото: t.me/energyofukraine
Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС. "За" проголосували 62 держави-члени

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає RegioNews.

Зазначається, що резолюція, ініційована Україною та міжнародними партнерами, стала черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій Росії, що загрожують ядерній безпеці континенту.

"62 голоси "за" – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України", – заявила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Документ містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС і підтверджує, що всі українські ядерні об'єкти мають працювати під суверенним контролем України.

Резолюція також підтвердила мандат і безперервну роботу місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, попри постійні спроби Росії підірвати діяльність Агентства.

Крім того, документ нагадав про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки.

Міністерство енергетики України розглядає ухвалення резолюції як важливий крок для відновлення ядерної безпеки та закликає посилити міжнародний тиск на Росію для повного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення ЗАЕС під контроль України.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції пошкоджено шість із семи ключових принципів ядерної безпеки, що становить значну загрозу.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
