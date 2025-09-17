Фото из открытых источников

У Запорожской атомной станции были обстрелы. После этого произошел пожар возле атомного объекта

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

С трех мест за промышленной площадкой Запорожской атомной электростанции поднялся черный дым. По данным МАГАТЭ, стрельбу слышали 16 сентября в течение примерно нескольких часов. После этого уже был замечен дым.

Россияне заявили, что якобы "несколько артиллерийских снарядов попали в территорию за пределами площадки ЗАЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива станции", и из-за этого загорелась трава.

"То, что когда-то было практически немыслимым - обстрелы или другая военная деятельность вблизи крупных ядерных объектов - стало обычным явлением во время этой ужасной войны. Я неоднократно призывал к максимальному военному воздержанию вблизи атомных электростанций, и я снова призываю к этому сегодня", - говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, в июле этого года в районе Запорожской АЭС фиксировали задымление, вызванное лесным пожаром. В августе ситуация повторилась – вблизи станции снова появилось задымление. Очевидцы в социальных сетях писали о сильном пожаре на территории станции или рядом с ней.