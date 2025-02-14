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14 февраля 2025, 09:35

Бережет мир от радиации: россияне нанесли удар по саркофагу Чернобыльской АЭС

14 февраля 2025, 09:35
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Этой ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Был поврежден саркофаг, берегущий мир от радиации.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Президент констатировал, что единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя РФ.

"И это террористическая угроза всему миру. Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", — говорится в сообщении.

Президент добавил, что Путин точно не готовится к переговорам. По его словам, российский диктатор "готовится и дальше обманывать мир".

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за то, что она делает.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет не исключает передачи Украине ядерного оружия, однако это зависит от решения президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС получила лицензию на переработку твердых отходов.

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