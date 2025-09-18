В Запорожской области россияне сбросили три авиабомба: разрушен дом, есть раненые
Российские военные атаковали Пологовский район. В Воздвижовке разрушен жилой дом
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, россияне сбросили на Воздвижовку минимум три авиабомбы. Сейчас известно о трех раненых женщинах. При этом количество пострадавших растет.
Помощь медиков понадобилась 88-летней, 63-летней и 29-летней женщинам.
"Вражеские авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах", — говорит глава ОВА.
Ранее сообщалось, что город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Беседин.
