Ночная атака дронами в Черкасской области: спасатели потушили пожар
Ночью 17 сентября из-за вражеской дроновой атаки в Черкасской области возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Общая площадь пожара составила 260 кв. м.
Пиротехники обследовали место попадания, после чего спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, жертв или пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 17 сентября россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 100 из них – "шахеды".
