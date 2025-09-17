Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Россияне атаковали объект критической инфраструктуры. Общая площадь пожара составила 260 кв. м.

Пиротехники обследовали место попадания, после чего спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 17 сентября россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300, а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 100 из них – "шахеды".