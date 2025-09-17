Россияне ударили дронами по гостинице в Краматорске
Ночью 17 сентября российские военные атаковали беспилотниками Краматорск Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, передает RegioNews.
Около 03:00 россияне ударили двумя дронами "Герань-2" по гостинице в городе. К счастью, обошлось без пострадавших.
Масштабы повреждений устанавливаются, коммунальные службы расчищают территорию и проезжую часть.
Напомним, утром 17 сентября россияне ударили КАБом по селу Ингулец в Херсонской области. Пострадали четыре человека, среди них – трехлетняя девочка.
