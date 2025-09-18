У Запорізькій області росіяни скинули три авіабомби: зруйновано будинок, є поранені
Російські військові атакували Пологівський район. У Воздвижівці зруйновано житловий будинок
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, росіяни скинули на Воздвижівку щонайменше три авіабомби. Наразі відомо про три поранені жінки. При цьому кількість постраждалих збільшується.
Допомога медиків знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам.
"Ворожі авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях", - каже голова ОВА.
Раніше повідомлялось, що місто Куп’янськ на Харківщині зруйноване на 95% через щоденні обстріли. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.
