Фото: скриншот с видео/Информационный марафон

Жители Купянска продолжают нести потери и разрушения из-за ежедневных обстрелов, которые уничтожили большинство инфраструктуры города

Об этом сообщает начальник МВА Андрей Беседин, передает RegioNews.

Согласно данным начальника местного военного административного органа, состояние Купянска можно оценить как критическое. Город разрушен примерно на 95%. Инфраструктура, жилые дома и общественные объекты получили значительные повреждения.

Каждый день обстрелы разных видов вооружения продолжают разрушать город. По словам чиновника, интенсивность атак растет с каждым днем. В результате гражданское население продолжает страдать: люди получают ранения, а некоторые погибают.

Местные службы пытаются оказывать помощь пострадавшим, однако работа в таких условиях осложнена из-за постоянных обстрелов и разрушения коммуникаций. Жители города остаются в сложной ситуации, потому что безопасных мест для пребывания почти не осталось.

Эксперты отмечают, что восстановление Купянска потребует значительных ресурсов и времени. Уже сейчас речь идет о десятках гектаров разрушенных территорий и сотнях миллионов гривен ущерба местной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, президент Зеленский отметил успехи украинских войск в приграничных районах Сумской области. Он также отмечал значительные потери противника в Купянске и Донецкой области.