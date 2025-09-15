12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2025, 16:59

Город Купянск на Харьковщине разрушен на 95% из-за ежедневных обстрелов

15 сентября 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот с видео/Информационный марафон
Читайте також
українською мовою

Жители Купянска продолжают нести потери и разрушения из-за ежедневных обстрелов, которые уничтожили большинство инфраструктуры города

Об этом сообщает начальник МВА Андрей Беседин, передает RegioNews.

Согласно данным начальника местного военного административного органа, состояние Купянска можно оценить как критическое. Город разрушен примерно на 95%. Инфраструктура, жилые дома и общественные объекты получили значительные повреждения.

Каждый день обстрелы разных видов вооружения продолжают разрушать город. По словам чиновника, интенсивность атак растет с каждым днем. В результате гражданское население продолжает страдать: люди получают ранения, а некоторые погибают.

Местные службы пытаются оказывать помощь пострадавшим, однако работа в таких условиях осложнена из-за постоянных обстрелов и разрушения коммуникаций. Жители города остаются в сложной ситуации, потому что безопасных мест для пребывания почти не осталось.

Эксперты отмечают, что восстановление Купянска потребует значительных ресурсов и времени. Уже сейчас речь идет о десятках гектаров разрушенных территорий и сотнях миллионов гривен ущерба местной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, президент Зеленский отметил успехи украинских войск в приграничных районах Сумской области. Он также отмечал значительные потери противника в Купянске и Донецкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
инфраструктура убытки разрушения Купянск критическая инфраструктура разрушенные дома
Ночной обстрел Херсона: в ГВА показали последствия
15 сентября 2025, 14:08
В Харьковской области украинские танкисты уничтожили группу окупантов
14 сентября 2025, 13:22
В Купянске нет россиян, город под контролем ВСУ – Генштаб
13 сентября 2025, 13:52
Все новости »
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
В Киеве объявили подозрение водительнице, которая пьяной сбила военную на переходе и уехала прочь
15 сентября 2025, 17:33
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Российский дрон атаковал Запорожский район: повреждены дома, раненый мужчина
15 сентября 2025, 17:22
В Украине изменятся правила продажи алкоголя и табака с 1 октября
15 сентября 2025, 17:15
"Пакет школьника": на что украинцы чаще всего тратят деньги
15 сентября 2025, 17:14
В Харьковской области разминирование остается одним из главных приоритетов укрепления безопасности
15 сентября 2025, 17:10
В Киеве произошел взрыв в квартире: есть погибшие и пострадавший
15 сентября 2025, 16:50
Сырский уволил двух командующих
15 сентября 2025, 16:44
В Черниговской области взрывотехники ликвидировали обломки вражеских дронов
15 сентября 2025, 16:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »