РФ обстреляла Запорожскую область 607 раз за сутки: один человек погиб

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, больше всего пострадал Пологовский район, где в результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения

По информации областной власти:

9 авиаударов нанесено по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.

398 ударов дронами-камикадзе (преимущественно FPV) зафиксировано в районах Магдалиновки, Таврического, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Преображенки и Успеновки.

9 обстрелов из РСЗО совершено по Запорожью, Кушугуму, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красному.

191 артиллерийский удар зафиксирован в Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном, Новоандреевке и Красном.

Также поступило три сообщения о повреждении частных домов и хозяйственных построек.

Напомним, ночью 15 сентября российские войска совершили атаку на Запорожский район. В результате обстрела возник пожар, на место выехали экстренные службы. В одной из общин исчезло электроснабжение, зафиксировано возгорание частных домов.