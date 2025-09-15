18:29  14 сентября
Папа Римский сделал заявление о войне в Украине
19:59  14 сентября
Железнодорожное сообщение в Киевской области восстановлено
19:14  14 сентября
В Украину идут дожди и похолодание
15 сентября 2025, 07:55

РФ обстреляла Запорожскую область 607 раз за сутки: один человек погиб

15 сентября 2025, 07:55
Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, больше всего пострадал Пологовский район, где в результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения

По информации областной власти:

  • 9 авиаударов нанесено по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.
  • 398 ударов дронами-камикадзе (преимущественно FPV) зафиксировано в районах Магдалиновки, Таврического, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Преображенки и Успеновки.
  • 9 обстрелов из РСЗО совершено по Запорожью, Кушугуму, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красному.
  • 191 артиллерийский удар зафиксирован в Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном, Новоандреевке и Красном.

Также поступило три сообщения о повреждении частных домов и хозяйственных построек.

Напомним, ночью 15 сентября российские войска совершили атаку на Запорожский район. В результате обстрела возник пожар, на место выехали экстренные службы. В одной из общин исчезло электроснабжение, зафиксировано возгорание частных домов.

Запорожская область война обстрелы гражданские погибший российская армия атака
