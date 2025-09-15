РФ обстреляла Запорожскую область 607 раз за сутки: один человек погиб
За прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, больше всего пострадал Пологовский район, где в результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения
По информации областной власти:
- 9 авиаударов нанесено по Гуляйполю, Железнодорожному, Успеновке, Красному и Белогорью.
- 398 ударов дронами-камикадзе (преимущественно FPV) зафиксировано в районах Магдалиновки, Таврического, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки, Преображенки и Успеновки.
- 9 обстрелов из РСЗО совершено по Запорожью, Кушугуму, Орехову, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красному.
- 191 артиллерийский удар зафиксирован в Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривном, Новоандреевке и Красном.
Также поступило три сообщения о повреждении частных домов и хозяйственных построек.
Напомним, ночью 15 сентября российские войска совершили атаку на Запорожский район. В результате обстрела возник пожар, на место выехали экстренные службы. В одной из общин исчезло электроснабжение, зафиксировано возгорание частных домов.
