РФ обстріляла Запорізьку область 607 разів за добу: одна людина загинула
Протягом минулої доби війська РФ здійснили масований обстріл Запорізької області, завдавши 607 ударів по 17 населених пунктах
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, найбільше постраждав Пологівський район, де внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
За інформацією обласної влади:
- 9 авіаударів завдано по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір'ю.
- 398 ударів дронами-камікадзе (переважно FPV) зафіксовано у районах Магдалинівки, Таврійського, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки, Преображенки та Успенівки.
- 9 обстрілів із РСЗВ здійснено по Запоріжжю, Кушугуму, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоному.
- 191 артилерійський удар зафіксовано у Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Червоному.
Також надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд.
Нагадаємо, вночі 15 вересня російські війська здійснили атаку на Запорізький район. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, на місце виїхали екстрені служби. В одній із громад зникло електропостачання, зафіксовані займання приватних будинків.
