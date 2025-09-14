Украинские пограничники сорвали штурм россиян на севере Харьковщины

иллюстративное фото: из открытых источников

На северо-слобожанском направлении бойцы бригады «Стальной границы» применили ударные дроны против российских военных, которые готовились к штурму

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что украинские бойцы уничтожили пятерых окупантов, укрытие и антенну связи врага. После этого российские подразделения отказались от наступательных действий.

Ранее пограничники показали уничтожение техники кафиров в Харьковской области. Благодаря слаженной работе украинских подразделений были поражены: вражеская пушка МТ-12 "Рапира", 82-миллиметровый миномет, транспорт для перевозки личного состава и боекомплекта, а также две точки запуска дронов. Кроме того, были ликвидированы шесть окупантов.