Папа Римский сделал заявление о войне в Украине
В настоящее время Ватикан не может стать непосредственным посредником в войне между РФ и Украиной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Crux.
Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в войне на Украине. Он подчеркнул, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте маловероятно.
Он отметил, что годы бесполезных убийств с обеих сторон в конфликте в Украине и других регионах подчеркивают необходимость искать альтернативные пути решения проблем.
Напомним, в июле 2025 года россияне повредили посольство Ватикана в Киеве. В главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение.
