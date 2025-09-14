Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск на Сумщине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «хороших результатах» ВСУ в приграничных Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента.
По его словам, есть хорошие результаты в приграничных Сумщинах.
"Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225 отдельного штурмового полка и 71 егерской бригады", – говорится в сообщении.
Зеленский также сообщил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. По его словам, российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.
