Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск на Сумщине

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «хороших результатах» ВСУ в приграничных Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента.

По его словам, есть хорошие результаты в приграничных Сумщинах.

"Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225 отдельного штурмового полка и 71 егерской бригады", – говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. По его словам, российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.