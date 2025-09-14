19:59  14 сентября
Железнодорожное сообщение в Киевской области восстановлено
19:44  14 сентября
Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск на Сумщине
19:14  14 сентября
В Украину идут дожди и похолодание
14 сентября 2025, 19:44

Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск на Сумщине

14 сентября 2025, 19:44
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «хороших результатах» ВСУ в приграничных Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обращение президента.

По его словам, есть хорошие результаты в приграничных Сумщинах.

"Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225 отдельного штурмового полка и 71 егерской бригады", – говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. По его словам, российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности вследствие понесенных потерь.

12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
