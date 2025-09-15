Россияне атаковали Запорожский район: горели дома, обесточенная община

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на понедельник, 15 сентября, российские войска совершили очередную атаку на Запорожский район

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Взрывы, которые были слышны в городе – вражеская атака на Запорожский район. В эту минуту – без пострадавших", – написал он.

По его словам, в результате обстрела возник пожар, на место выехали экстренные службы. В одной из общин исчезло электроснабжение, зафиксировано возгорание частных домов.

По обновленной информации, россияне нанесли по меньшей мере три удара по территории области. Особенно пострадала Кушугумская община – по поселку было нанесено по меньшей мере четыре удара.

На фото с места происшествия видны значительные разрушения: повреждены крыши, разрушенные стены и выгоревшие помещения частных домов.

Спасательные и коммунальные службы уже работают на месте происшествия, ликвидируя последствия ночной атаки.

Напомним, накануне российские военные атаковали микроавтобус в Запорожской области. В результате удара ранен мужчина.