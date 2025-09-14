В Харьковской области украинские танкисты уничтожили группу окупантов
Танкисты ДШВ уничтожили группу окупантов на Купянском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, окупантов разбили танкисты 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Экипаж танка Т-72 уничтожил группу противника из четырех окупантов.
На видео – эксклюзивные кадры уничтожения вражеской группы, предоставленные РБК-Украина пресс-службой 77 оаэмбр ДШВ.
Как сообщалось, украинские военные сбили российский беспилотник стоимостью более 5 млн. долларов. Речь идет о беспилотнике "Орион" имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.
В Запорожской области украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн долларов
07 августа 2025
