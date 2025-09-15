Росіяни атакували Запорізький район: горіли будинки, знеструмлена громада

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на понеділок, 15 вересня, російські війська здійснили чергову атаку на Запорізький район

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вибухи, які було чутно в місті – ворожа атака на Запорізький район. На цю хвилину – без постраждалих", — написав він.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа, на місце виїхали екстрені служби. В одній із громад зникло електропостачання, зафіксовані займання приватних будинків.

За оновленою інформацією, росіяни завдали щонайменше трьох ударів по території області. Особливо постраждала Кушугумська громада – по селищу було нанесено щонайменше чотири удари.

На фото з місця події видно значні руйнування: понівечені дахи, зруйновані стіни та вигорілі приміщення приватних осель.

Рятувальні та комунальні служби вже працюють на місці подій, ліквідуючи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, напередодні російській військові атакували мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок удару поранено чоловіка.