Росіяни атакували Запорізький район: горіли будинки, знеструмлена громада
У ніч на понеділок, 15 вересня, російські війська здійснили чергову атаку на Запорізький район
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вибухи, які було чутно в місті – ворожа атака на Запорізький район. На цю хвилину – без постраждалих", — написав він.
За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа, на місце виїхали екстрені служби. В одній із громад зникло електропостачання, зафіксовані займання приватних будинків.
За оновленою інформацією, росіяни завдали щонайменше трьох ударів по території області. Особливо постраждала Кушугумська громада – по селищу було нанесено щонайменше чотири удари.
На фото з місця події видно значні руйнування: понівечені дахи, зруйновані стіни та вигорілі приміщення приватних осель.
Рятувальні та комунальні служби вже працюють на місці подій, ліквідуючи наслідки нічної атаки.
Нагадаємо, напередодні російській військові атакували мікроавтобус у Запорізькій області. Внаслідок удару поранено чоловіка.