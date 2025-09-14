Стало известно, сколько стоит один день войны для Украины
Украине катастрофически не хватает денег на нужды обороны в 2026 году
Как передает RegioNews, об этом заявила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.
По ее словам, стоимость войны постоянно растет. К примеру, если год назад один день боевых действий стоил бюджету 140 млн долларов, то сейчас – 172 млн долларов. В эту сумму входят зарплаты военных, боеприпасы, оружие, а также поддержка раненых, пропавших без вести и семей погибших.
В следующем году половину этих потребностей планируют финансировать на средства украинского бюджета. Другая часть – международной военной помощью.
Как сообщалось, за 7 месяцев 2025 года РФ потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы украинских городов. Это примерно весь бюджет Эфиопии на 2021 год.
