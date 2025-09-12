Фото: zoda.gov.ua

Из Малобелозерской общины в Запорожье релоцировали художественную школу-интернат. Речь идет о специализированной эстетической школе "Дивосвит"

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам директора школы, это ассоциированная школа ЮНЕСКО. До начала полномасштабной войны там проходили международные обмены, встречи и т.д. Отмечается, что эту школу знали и в Украине, и за границей. После начала полномасштабной войны заведение вынужденно работало в дистанционном режиме.

Теперь школа начала работать очно в укрытии одного из запорожских учебных заведений. 25 учащихся одновременно могут посещать офлайн-занятия.

Напомним, ранее в Вольнянской общине появилась новая подземная школа на базе лицея "Потенциал". Скоро ученики и учителя смогут вернуться к обучению в автономном режиме.