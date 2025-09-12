Фото: zoda.gov.ua

З Малобілозерської громади до Запоріжжя релокували мистецьку школу-інтернат. Йдеться про спеціалізовану естетичну школу "Дивосвіт"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами директорки школи, це асоційована школа ЮНЕСКО. До початку повномасштабної війни там проходили міжнародні обміни, зустрічі тощо. Зазначається, що цю школу знали й в Україні, і за кордоном. Після початку повномасштабної війни заклад вимушено працював у дистанційному режимі.

Тепер школа почала працювати очно в укритті одного із запорізьких закладів освіти. 25 учнів одночасно можуть відвідувати офлайн-заняття.

Нагадаємо, раніше у Вільнянській громаді з'явилась нова підземна школа на базі ліцею "Потенціал". Скоро учні та вчителі зможуть повернутися до навчання офлайн.