19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 19:27

У Запоріжжі відкрили асоційовану школу ЮНЕСКО з релокованої громади

12 вересня 2025, 19:27
Читайте также на русском языке
Фото: zoda.gov.ua
Читайте также
на русском языке

З Малобілозерської громади до Запоріжжя релокували мистецьку школу-інтернат. Йдеться про спеціалізовану естетичну школу "Дивосвіт"

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами директорки школи, це асоційована школа ЮНЕСКО. До початку повномасштабної війни там проходили міжнародні обміни, зустрічі тощо. Зазначається, що цю школу знали й в Україні, і за кордоном. Після початку повномасштабної війни заклад вимушено працював у дистанційному режимі.

Тепер школа почала працювати очно в укритті одного із запорізьких закладів освіти. 25 учнів одночасно можуть відвідувати офлайн-заняття.

Нагадаємо, раніше у Вільнянській громаді з'явилась нова підземна школа на базі ліцею "Потенціал". Скоро учні та вчителі зможуть повернутися до навчання офлайн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
школа освіта Запорізька область
Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону
10 вересня 2025, 16:13
Школи під землею: на Харківщині відкрили ще два заклади
08 вересня 2025, 18:45
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Українців попередили про відключення мобільного інтернету
12 вересня 2025, 22:43
Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу
12 вересня 2025, 22:12
Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
12 вересня 2025, 21:59
Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми
12 вересня 2025, 21:42
На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув
12 вересня 2025, 21:10
У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України
12 вересня 2025, 20:59
Алкоголь, ножі та піротехніка під забороною: що зміниться в Умані з 15 вересня
12 вересня 2025, 20:46
Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії
12 вересня 2025, 20:29
Це було замовлення: в Одесі правоохоронці готуються до суду по справі про вбивство активіста Ганула
12 вересня 2025, 20:15
Штраф за хабарі: на Рівненщині 70-річна жінка організувала схему уникнення відряджень на фронт
12 вересня 2025, 20:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »