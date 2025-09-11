В Запорожье откроют еще одну школу под землей: как она выглядит
В Запорожской области готовятся открыть еще одну подземную школу. В областной военной администрации показали, как уже выглядит заведение
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Новая подземная школа скоро откроется в Вольнянской общине на базе лицея "Потенциал". Отмечается, что учащиеся и учителя уже готовятся к офлайн-обучению в этой школе под землей.
В ходе ознакомительной экскурсии родители могли убедиться, что дети будут учиться в комфортных и безопасных условиях.
Напомним, 1 сентября стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы школьного образования. Проект предусматривает два направления обучения: академическое и профессиональное.
11 сентября 2025
