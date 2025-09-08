Фото: savED

В деоккупированном городе Балаклея Харьковской области с 1 сентября открыли два новых подземных образовательных пространства. Теперь дети там смогут ходить в школу офлайн

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Проекты были созданы с поддержкой благотворительного фонда savED и партнеров. По словам благотворителей, первый учебный центр будет подземной школой площадью более 1100 квадратных метров на базе укрытия одного из балаклейских лицеев.

Весной этого года российские беспилотники дважды избивали в лицей. Из-за этого была повреждена кровля и одно крыло здания.

"Это впервые с 2022 года наши ученики попали на офлайн-уроки в школе, хоть и под землей. К сожалению, из-за близости боевых действий, звуки которых мы буквально слышим в общине, другого варианта для детей нет. Ночью в этом укрытии мы скрываемся от шахедов, а днем здесь. потому что и мы всех вместе детей не видели годами, и они друг друга", — рассказывает директор лицея Татьяна Друкальская.

Второе подземное образовательное пространство в Балаклее фонд savED обустроил на базе еще одного городского лицея. Там в начале полномасштабной войны заведение повредили россияне авиаударами. Во время оккупации россияне разграбили помещение.

Теперь удалось обустроить в укрытии учебное пространство. Одновременно там смогут учиться более сотни учащихся. Реализация проекта составила более 390 тысяч гривен.

