13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
16:25  08 сентября
Мать выбросила из окна: в Одессе возле дома нашли мертвого младенца
14:59  08 сентября
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 18:45

Школы под землей: в Харьковской области открыли еще два заведения

08 сентября 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: savED
Читайте також
українською мовою

В деоккупированном городе Балаклея Харьковской области с 1 сентября открыли два новых подземных образовательных пространства. Теперь дети там смогут ходить в школу офлайн

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Проекты были созданы с поддержкой благотворительного фонда savED и партнеров. По словам благотворителей, первый учебный центр будет подземной школой площадью более 1100 квадратных метров на базе укрытия одного из балаклейских лицеев.

Весной этого года российские беспилотники дважды избивали в лицей. Из-за этого была повреждена кровля и одно крыло здания.

"Это впервые с 2022 года наши ученики попали на офлайн-уроки в школе, хоть и под землей. К сожалению, из-за близости боевых действий, звуки которых мы буквально слышим в общине, другого варианта для детей нет. Ночью в этом укрытии мы скрываемся от шахедов, а днем здесь. потому что и мы всех вместе детей не видели годами, и они друг друга", — рассказывает директор лицея Татьяна Друкальская.

Второе подземное образовательное пространство в Балаклее фонд savED обустроил на базе еще одного городского лицея. Там в начале полномасштабной войны заведение повредили россияне авиаударами. Во время оккупации россияне разграбили помещение.

Теперь удалось обустроить в укрытии учебное пространство. Одновременно там смогут учиться более сотни учащихся. Реализация проекта составила более 390 тысяч гривен.

Напомним, 1 сентября стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы школьного образования. Проект предусматривает два направления обучения: академическое и профессиональное.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа образование Харьковская область
Пакет школьника, учительская доплата и виртуальная валюта: что ожидает украинские школы в новом учебном году
08 сентября 2025, 11:11
В Днепре вузы требовали взятку за поступление на магистратуру
05 сентября 2025, 14:30
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Известный бренд лекарственных средств прокомментировал слухи о выходе с украинского рынка
08 сентября 2025, 19:23
Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть раненые и разрушения
08 сентября 2025, 19:18
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 19:07
В Украине изменили правила международных перевозок
08 сентября 2025, 18:59
Водителей просят не пользоваться одной из дорог в Харьковской области
08 сентября 2025, 18:53
На Прикарпатье в аварии погиб подросток
08 сентября 2025, 18:35
Завтра в Украине будет тепло, но возможны дожди
08 сентября 2025, 18:33
Россияне атаковали FPV-дроном спасателей на Днепропетровщине
08 сентября 2025, 18:29
В Харькове задержан мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю на кладбище
08 сентября 2025, 18:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »