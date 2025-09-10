16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 21:09

Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів

10 вересня 2025, 21:09
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Запоріжжя
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 10 вересня, ворог атакував Запоріжжя за допомогою безпілотника. Влучання зафіксоване у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок події вибуховою хвилею пошкоджені віконні конструкції будівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, поранення отримали 53-річний чоловік та жінка. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники провели розвідку та перевірили територію на наявність інших постраждалих.

На місці обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя багатоповерхівка дрон війна атака поранені цивільні
Росіяни атакували центр Краматорська: серед поранених – підліток
10 вересня 2025, 18:44
Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
10 вересня 2025, 18:13
Масштабна пожежа: на Волині після атаки РФ горіло підприємство
10 вересня 2025, 09:16
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру
10 вересня 2025, 20:49
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала
10 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »