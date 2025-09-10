Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
Сьогодні, 10 вересня, ворог атакував Запоріжжя за допомогою безпілотника. Влучання зафіксоване у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок події вибуховою хвилею пошкоджені віконні конструкції будівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, поранення отримали 53-річний чоловік та жінка. Кількість постраждалих уточнюється.
Рятувальники провели розвідку та перевірили територію на наявність інших постраждалих.
На місці обстрілу працюють усі екстрені служби міста.
Нагадаємо, лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.
