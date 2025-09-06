Фото: КАБ

Только за 5 дней сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

В течение неполной первой недели сентября РФ нанесла удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях.

"Россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Совершенно правый президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на нужды. Должны ужесточить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 сентября российская армия атаковала Украину 91-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО сбила или подавила 68 вражеских дронов.