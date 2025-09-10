Ілюстративне фото

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У дитячих садочках тимчасово окупованого Мелітополя росіяни запустили проєкт "Розмови про важливе". В рамках цього проєкту дітям від трьох до семи років пропагандисти розповідають про "цінності, культуру та історію, любов до Росії".

У вигляді ігор виховательки будуть розповідати дітям, "як потрібно робити Росію". Тепер замість основних занять та читання казок діти отримуватимуть пропагандистські лекції.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що на окупованих територіях з 10 вересня росіяни хочуть оголошувати "нелегальними мігрантами" українців, які не оформили російські паспорти. Таким людям погрожують депортацією з їхніх же будинків.