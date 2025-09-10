16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 18:45

На окупованій території Запорізької області дошкільнят вчать "любити Росію"

10 вересня 2025, 18:45
Ілюстративне фото
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни "промивають мізки" дітям у дитячих садочках. Замість зарядки та традиційних занять вони проводять пропагандистські уроки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У дитячих садочках тимчасово окупованого Мелітополя росіяни запустили проєкт "Розмови про важливе". В рамках цього проєкту дітям від трьох до семи років пропагандисти розповідають про "цінності, культуру та історію, любов до Росії".

У вигляді ігор виховательки будуть розповідати дітям, "як потрібно робити Росію". Тепер замість основних занять та читання казок діти отримуватимуть пропагандистські лекції.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що на окупованих територіях з 10 вересня росіяни хочуть оголошувати "нелегальними мігрантами" українців, які не оформили російські паспорти. Таким людям погрожують депортацією з їхніх же будинків.

окупація окупанти Запорізька область
Окупанти хотіли забрати її до інтернату: до мами повернули дитину з окупованої Херсонщини
10 вересня 2025, 12:30
На окупованих територіях через відсутність води жителям загрожує холод
09 вересня 2025, 20:45
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
