С 10 сентября россияне на оккупированных территориях начинают новую волну паспортизации. Украинцев массово вынуждают под давлением оформлять российские паспорта

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По словам главы Запорожской ОВА, Ивана Федорова, с 10 сентября на оккупированных территориях украинцев, не оформивших российский паспорт, будут признавать "нелегальными мигрантами". Мирным жителям угрожают депортацией из их собственных домов.

Иван Федоров рассказал, что жизнь без российского паспорта на оккупированных территориях практически невозможна. Людям без документа РФ не предоставляют доступ к:

медицинских услуг;

трудоустройство;

на блокпостах отсутствие аусвайса – основание для ареста;

недвижимость без российских "документов" оккупанты объявляют "бесхозной" и конфисковывают.

"Но и наличие паспорта не спасает. Если ты украинец – ты под угрозой", – говорит глава Запорожской ОВА.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях нехватка горючего становится более критичной – на большинстве заправок его вообще нет. Иногда появляется бензин А-92. Однако это все равно не продают более 50 литров в одни руки.