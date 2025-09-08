Фото: Центр национального сопротивления

На оккупированных территориях россияне продолжают давить на местное население. В этот раз ищут "инспекторов", которые будут им помогать в имущественных преступлениях

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На временно оккупированных территориях россияне ищут "инспекторов" среди местных коллаборантов. В Центре национального сопротивления объяснили, что эти инспекторы будут помогать россиянам конфисковывать имущество у украинцев.

При этом имущество тех людей, которые были вынуждены из-за войны переехать и бежать из оккупации, объявят "бесхозяйственными". После этого имущество "национализируют" и передадут так называемым "гастролерам" из РФ. Также такое жилье могут дарить предателям за лояльность.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказывал, что на оккупированных территориях с 10 сентября россияне хотят объявлять "нелегальными мигрантами" украинцев, не оформивших российские паспорта. Таким людям угрожают депортацией из их же домов.