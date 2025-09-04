17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
Россияне ударили ракетой по Чернигову
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
На оккупированных территориях нет вакцин от бешенства - "Желтая лента"

Фото: Нацполиция
На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей есть проблема с вакцинами от бешенства. Поэтому люди, которых искусали животные, вынуждены ехать в аннексированный Крым, чтобы получить лечение

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

За три года оккупации захватчики ни разу не завозили в больницы Геническую, Скадовскую, Мелитополь, Бердянскую, Энергодару антирабическую вакцину. По данным движения "Желтая лента", в больницу Керчи обращались после укусов собак более 40 человек. Треть из них — жители оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

При этом активисты прогнозируют, что скоро вакцина окончится и в Крыму. Там ведь много уличных собак и крыс.

Напомним, на временно оккупированных территориях также фиксируют критическую нехватку воды. Во многих населённых пунктах вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Поэтому отопительный сезон в этих населенных пунктах под угрозой.

