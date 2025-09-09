Фото з відкритих джерел

Росіяни не можуть забезпечити життєдіяльність на тимчасово окупованих територіях. Через відсутність води опалювальний сезон під загрозою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Представники Центру національного спротиву розповіли, що внаслідок руйнування водогонів та дамб на тимчасово окупованих територіях критичний дефіцит води. Через це опалювальний сезон під ризиком.

Окупанти розвозять жителям в якості "гуманітарної допомоги" дрова. При цьому не всі місцеві жителі живуть у будинках, де є пічки. Таким чином люди можуть опинитися в холоді.

"Ворог приніс на ТОТ "російські стандарти життя" – відсталість і занепад", – кажуть у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповідав, що на окупованих територіях з 10 вересня росіяни хочуть оголошувати "нелегальними мігрантами" українців, які не оформили російські паспорти. Таким людям погрожують депортацією з їхніх же будинків.