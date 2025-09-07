В Запорожье в результате российской атаки повреждены десятки домов
В ночь на 7 сентября РФ снова атаковала Запорожье
Как передает RegioNews, об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли еще один удар по Запорожью. На этот раз по одному из предприятий города", – говорится в сообщении.
В результате атаки повреждено помещение цеха. Предварительно никто не пострадал.
Позже Федоров сообщил, что в результате атаки пострадали 16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий.
Напомним, в субботу, 6 сентября, россияне ударили дроном по селу в Запорожье. В результате атаки погибла 56-летняя женщина.
