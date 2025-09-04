Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
48-летний Роман Полторацкий из Запорожья был мобилизован, а на следующий день мужчина скончался в воинской части
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Запорожье.
Жена мужа Юлия Балабух рассказала, что ее известили о его смерти только через 6 дней.
В военной части в Днепропетровской области, куда попал Роман, отметили, что в настоящее время правоохранители проводят проверки для установления обстоятельств инцидента.
По состоянию на 4 сентября никому из личного состава центра подготовки подразделений не было выдвинуто подозрений.
В документе ТЦК было отмечено, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.
Напомним, в Запорожье во время пожара погибла женщина. Трагедия произошла в среду, 3 сентября. Погибшей было 84 года.
Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"
