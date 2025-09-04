22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
04 сентября 2025, 22:10

Житель Запорожья погиб через день после мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников
48-летний Роман Полторацкий из Запорожья был мобилизован, а на следующий день мужчина скончался в воинской части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Запорожье.

Жена мужа Юлия Балабух рассказала, что ее известили о его смерти только через 6 дней.

В военной части в Днепропетровской области, куда попал Роман, отметили, что в настоящее время правоохранители проводят проверки для установления обстоятельств инцидента.

По состоянию на 4 сентября никому из личного состава центра подготовки подразделений не было выдвинуто подозрений.

В документе ТЦК было отмечено, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Напомним, в Запорожье во время пожара погибла женщина. Трагедия произошла в среду, 3 сентября. Погибшей было 84 года.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
