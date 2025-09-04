Житель Запорожья погиб через день после мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников

48-летний Роман Полторацкий из Запорожья был мобилизован, а на следующий день мужчина скончался в воинской части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Запорожье.

Жена мужа Юлия Балабух рассказала, что ее известили о его смерти только через 6 дней.

В военной части в Днепропетровской области, куда попал Роман, отметили, что в настоящее время правоохранители проводят проверки для установления обстоятельств инцидента.

По состоянию на 4 сентября никому из личного состава центра подготовки подразделений не было выдвинуто подозрений.

В документе ТЦК было отмечено, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

