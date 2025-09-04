Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье увеличилось: в ОВА показали последствия
Число пострадавших в результате российской дроновой атаки на Запорожье 4 сентября увеличилось
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"До четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что женщинам оказана необходимая помощь.
Также глава ОВА обнародовал кадры последствий атаки врага.
Напомним, 4 сентября российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью. Дрон попал в многоэтажный дом.
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
На Харьковщине двое парней выманивали банковские данные граждан через фишинговые ссылки
04 сентября 2025, 13:19Метровый гельминт из-за суши: во Львове впервые обнаружили редкое паразитарное заболевание у ребенка
04 сентября 2025, 12:59Продолжался более 40 лет: в Тернополе зафиксировали температурный рекорд
04 сентября 2025, 12:54Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
04 сентября 2025, 12:41Оккупанты ударили по Беленькому на Запорожье: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
04 сентября 2025, 12:36Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 12:28Рада приняла решение о возобновлении трансляций заседаний
04 сентября 2025, 12:13Россияне ударили артиллерией по Орехову на Запорожье: двое раненых
04 сентября 2025, 11:59В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
04 сентября 2025, 11:52Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника
04 сентября 2025, 11:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »