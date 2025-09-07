У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
В ніч на 7 вересня РФ знову атакувала Запоріжжя
Як передає RegioNews, про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, ніхто не постраждав.
Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств.
Нагадаємо, у суботу, 6 вересня, росіяни вдарили дроном по селу на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка.
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізаціїВсі новини »
04 вересня 2025, 22:10Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя збільшилася: в ОВА показали наслідки
04 вересня 2025, 11:40У Запоріжжі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені
04 вересня 2025, 11:15
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росіяни вночі вдарили по кінному клубу на Київщині і вбили коней
07 вересня 2025, 10:24Атака на будівлю Кабміну в Києві: на верхніх поверхах пожежа
07 вересня 2025, 10:15Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 09:44Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів
07 вересня 2025, 08:45РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині
07 вересня 2025, 08:14У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
07 вересня 2025, 07:59На Сумщині знешкодили вибухівку, сховану у пінопластовому російському дроні
06 вересня 2025, 19:28Росіяни вдарили дроном по селу на Запоріжжі: загинула жінка
06 вересня 2025, 18:50У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху
06 вересня 2025, 18:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія