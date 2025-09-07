У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків

фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя

В ніч на 7 вересня РФ знову атакувала Запоріжжя

Як передає RegioNews, про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, ніхто не постраждав.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств.

Нагадаємо, у суботу, 6 вересня, росіяни вдарили дроном по селу на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка.