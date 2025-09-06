Россияне ударили дроном по селу на Запорожье: погибла женщина
В субботу, 6 сентября, оккупанты нанесли удар по прифронтовому селу в Васильевском районе
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Захватчики запустили на село Приморское FPV-дрон.
В результате вражеской атаки удара погибла 56-летняя местная жительница.
Напомним, 6 сентября россияне атаковали беспилотниками Семеновку и Городню в Черниговской области. Одна женщина погибла, еще одна ранена.
