04 сентября 2025, 11:15

В Запорожье вражеский дрон попал в многоэтажку: есть раненые

04 сентября 2025, 11:15
Фото: ОВА
В четверг, 4 сентября, российские оккупанты запустили беспилотник по Запорожью

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеский дрон попал в многоэтажный дом. В результате удара получили ранения три человека.

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 4 сентября россияне атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях.

