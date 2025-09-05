Фото: ISW

В течение 4 сентября фиксировались штурмы российских войск в Запорожской области. Сейчас там оккупанты усиливают активность

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россияне в течение 4 сентября снова продолжали штурмы в Запорожской области. Однако, как отметили в ISW (Институт изучения войны), враг не смог продвинуться вперед.

По данным аналитиков, 3 и 4 сентября российские войска атаковали к югу от Орехова, вблизи Новоданиловки, к юго-западу от Орехова, близ Каменского, и к западу от Орехова, близ Степногорска и Плавней.

Отмечается, что сейчас в Запорожском направлении российская армия усиливает активность. В частности, применяет более тяжелую технику атак на украинские позиции. По информации ISW, оккупанты "серьезно готовятся к наступлению".

Напомним, за август украинские военные уничтожили или повредили более 1300 единиц артиллерийских систем противника. Также известно уничтожение почти 29 тысяч военных оккупационных сил. Кроме того, было потеряно 87 танков и 161 боевую бронированную машину.