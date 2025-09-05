16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 18:16

Россияне продолжили штурмы на западе Запорожской области - ISW

05 сентября 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
Фото: ISW
Читайте також
українською мовою

В течение 4 сентября фиксировались штурмы российских войск в Запорожской области. Сейчас там оккупанты усиливают активность

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россияне в течение 4 сентября снова продолжали штурмы в Запорожской области. Однако, как отметили в ISW (Институт изучения войны), враг не смог продвинуться вперед.

По данным аналитиков, 3 и 4 сентября российские войска атаковали к югу от Орехова, вблизи Новоданиловки, к юго-западу от Орехова, близ Каменского, и к западу от Орехова, близ Степногорска и Плавней.

Отмечается, что сейчас в Запорожском направлении российская армия усиливает активность. В частности, применяет более тяжелую технику атак на украинские позиции. По информации ISW, оккупанты "серьезно готовятся к наступлению".

Напомним, за август украинские военные уничтожили или повредили более 1300 единиц артиллерийских систем противника. Также известно уничтожение почти 29 тысяч военных оккупационных сил. Кроме того, было потеряно 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Запорожская область
РФ ночью выпустила по Украине 157 "шахедов" и 7 ракет: как отработала ПВО
05 сентября 2025, 09:10
Массированные удары по инфраструктуре в Сумской области: возник масштабный пожар
05 сентября 2025, 08:25
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли пять человек
05 сентября 2025, 08:12
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче
05 сентября 2025, 20:30
Из Ужгорода будет прямой железнодорожный путь в ЕС
05 сентября 2025, 20:08
В Черкасской области стартовало строительство завода по производству картофеля фри
05 сентября 2025, 19:55
В Херсонской области резко упала урожайность
05 сентября 2025, 19:48
Потеряла кучу денег: сколько Настя Каменских могла зарабатывать на рекламе Золотого века до скандала
05 сентября 2025, 19:30
Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
05 сентября 2025, 19:28
Администратора канала "Мелитополь – это Украина" взяли в заложники россияне и засудили на 15 лет
05 сентября 2025, 18:54
Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
05 сентября 2025, 18:49
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »