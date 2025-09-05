Фото: ISW

Протягом 4 вересня фіксували штурми російських військ у Запорізькій області. Зараз там окупанти посилюють активність

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росіяни протягом 4 вересня знову продовжували штурми у Запорізькій області. Проте, як зауважили в ISW (Інститут вивчення війни), ворог не зміг просунутися вперед.

За даними аналітиків, 3 та 4 вересня російські війська атакували на південь від Оріхова, поблизу Новоданилівки, на південний захід від Оріхова, поблизу Кам'янського, та на захід від Оріхова, поблизу Степногірська та Плавнів.

Зазначається, що зараз на Запорізькому напрямку російська армія посилює активність. Зокрема, застосовує більше важкої техніки атак на українські позиції. За інформацією ISW, окупанти "серйозно готуються до наступу".

Нагадаємо, за серпень українські військові знищили або пошкодили понад 1 300 одиниць артилерійських систем противника. Також відомо знищення майже 29 тисяч військових окупаційних сил. Крім того, було втрачено 87 танків та 161 бойову броньовану машину.