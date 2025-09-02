Фото: Министерство обороны Украины

За август украинские военные уничтожили значительное количество техники и личного состава российских сил на фронте

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В августе украинские военные зафиксировали значительные потери российских сил на фронте. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за месяц было поражено или уничтожено более 1300 единиц артиллерийских систем противника.

Кроме того, сообщается о потерях личного состава и техники. Украинские военные сообщают об уничтожении около 29 тысяч военных оккупационных сил. Также было потеряно 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

По оценкам Генштаба, общие потери автотранспорта российской армии превысили 3500 единиц. Данные свидетельствуют о масштабности потерь противника и активности украинских подразделений в разных районах фронта.

Аналитики отмечают, что такие показатели указывают на серьезные проблемы материально-технического обеспечения российских сил и влияют на их способность вести наступательные операции. Эта статистика также используется для планирования оборонных и контрнаступательных действий украинской армии.

