09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 10:56

Российская армия понесла масштабные потери в августе

02 сентября 2025, 10:56
Читайте також українською мовою
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

За август украинские военные уничтожили значительное количество техники и личного состава российских сил на фронте

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В августе украинские военные зафиксировали значительные потери российских сил на фронте. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за месяц было поражено или уничтожено более 1300 единиц артиллерийских систем противника.

Кроме того, сообщается о потерях личного состава и техники. Украинские военные сообщают об уничтожении около 29 тысяч военных оккупационных сил. Также было потеряно 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

По оценкам Генштаба, общие потери автотранспорта российской армии превысили 3500 единиц. Данные свидетельствуют о масштабности потерь противника и активности украинских подразделений в разных районах фронта.

Аналитики отмечают, что такие показатели указывают на серьезные проблемы материально-технического обеспечения российских сил и влияют на их способность вести наступательные операции. Эта статистика также используется для планирования оборонных и контрнаступательных действий украинской армии.

Ранее сообщалось о трагической гибели Андрея Парубия во Львове. Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал его одним из лучших сынов Украины и выразил соболезнования семье и народу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия РФ погибшие танк артиллерия фронт потери россиян
Аналитики отмечают изменения на Запорожском направлении, – ISW
02 сентября 2025, 09:54
Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчина
02 сентября 2025, 07:56
ВСУ за сутки ликвидировали 800 российских захватчиков
02 сентября 2025, 07:46
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
02 сентября 2025, 12:47
Киев под атакой "Шахедов": БПЛА атакуют столицу уже три часа
02 сентября 2025, 12:35
В Одессе бывшая медсестра продавала фейковые справки для уклонистов за 6 тысяч долларов
02 сентября 2025, 12:26
В Закарпатье задержали организатора нелегальной переправки людей в Румынию
02 сентября 2025, 12:01
В Киевской области мотоциклист пострадал после столкновения с Mitsubishi
02 сентября 2025, 11:55
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Косметика и бритвенные кассеты: во Львовской области остановили контрабанду на два миллиона
02 сентября 2025, 11:43
Нефтяное пятно объемом более 10 тонн движется по Черному морю в направлении Крыма
02 сентября 2025, 11:35
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: полиция завершила расследование дела
02 сентября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »