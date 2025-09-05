Фото: ГСЧС

В течение 4 сентября российские военные нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возник масштабный пожар. Во время тушения враг неоднократно повторно обстреливал участок. К счастью, чрезвычайники не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.

В ночь на 5 сентября Сумскую громаду россияне атаковали беспилотниками. В результате попаданий загорелись нежилые здания. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить распространения огня.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов. В Днепре есть попадание по предприятию.