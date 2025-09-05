07:09  05 сентября
На Сумщине более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками
07:58  05 сентября
Из-за хищения урожая на оккупированных территориях хлеб пекут из кормового зерна, – ЦНС
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 08:25

Массированные удары по инфраструктуре в Сумской области: возник масштабный пожар

05 сентября 2025, 08:25
Фото: ГСЧС
В течение 4 сентября российские военные нанесли серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возник масштабный пожар. Во время тушения враг неоднократно повторно обстреливал участок. К счастью, чрезвычайники не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.

В ночь на 5 сентября Сумскую громаду россияне атаковали беспилотниками. В результате попаданий загорелись нежилые здания. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар и не допустить распространения огня.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 15 дронов. В Днепре есть попадание по предприятию.

05 сентября 2025
Что выиграл и что проиграл Путин в Пекине
05 сентября 2025, 10:55
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 10:43
На Буковине автомобиль съехал с дороги в кювет: пострадала женщина
05 сентября 2025, 10:40
Педагоги, депутаты, медики: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации
05 сентября 2025, 10:26
В Сумской области взрывотехники обезвредили российский дрон, попавший по железной дороге
05 сентября 2025, 10:18
От желания к действию: как формируется новая коалиция союзников Украины
05 сентября 2025, 10:02
В Днепропетровской области будут судить жителя Киевщины за торговлю оружием
05 сентября 2025, 09:50
"Отмыли" 1,5 млрд грн из госбюджета: в Киеве задержали бывшего топ-чиновника ГФС
05 сентября 2025, 09:41
Российские дроны ударили по Харьковщине: трое погибших и пятеро раненых
05 сентября 2025, 09:23
РФ ночью выпустила по Украине 157 "шахедов" и 7 ракет: как отработала ПВО
05 сентября 2025, 09:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
