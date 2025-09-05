В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погибли пять человек
За минувшие сутки российская армия убила пятерых мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
Из-за российских обстрелов три человека погибли в Константиновке, еще два – в Ильиновке.
Ранения получили по одному человеку в Константиновке и Старорайском.
Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3583 погибших и 8015 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в течение 4 сентября оккупанты нанесли 569 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Семь человек получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.
