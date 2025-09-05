Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

Из-за российских обстрелов три человека погибли в Константиновке, еще два – в Ильиновке.

Ранения получили по одному человеку в Константиновке и Старорайском.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области – 3583 погибших и 8015 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

