На большинстве заправок на оккупированных территориях вообще нет топлива. При этом россияне покидают гражданское население без доступа к элементарным потребностям.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, на большинстве АЗС на оккупированных территориях вообще нет топлива. Иногда появляется бензин А-92. Однако это все равно не продают более 50 литров в одни руки.

Причиной дефицита называют то, что РФ все ресурсы направляет на войну. При этом россияне покидают жителей оккупированных территорий без доступа к элементарным потребностям.

Напомним, на временно оккупированных территориях также фиксируют критическую нехватку воды. Во многих населённых пунктах вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. Поэтому отопительный сезон в этих населенных пунктах под угрозой.