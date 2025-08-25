На оккупированных территориях в школах запрещают украинский язык
На оккупированных территориях россияне усилили притеснения украинского языка. Это происходит
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях родителей уже предупреждают о запрещении украинского языка в школах. Им начали говорить о якобы "уголовной ответственности" за украинский язык у детей (россияне называют это "экстремизмом").
Детям также запрещают разговаривать на украинском и угрожают занесением в "черный список нелояльных". В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне превращают школы в очаги промывания мозгов.
Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому кафиры фактически получают новые инструменты для слежения.