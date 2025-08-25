Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях родителей уже предупреждают о запрещении украинского языка в школах. Им начали говорить о якобы "уголовной ответственности" за украинский язык у детей (россияне называют это "экстремизмом").

Детям также запрещают разговаривать на украинском и угрожают занесением в "черный список нелояльных". В ЦНС отметили, что на оккупированных территориях россияне превращают школы в очаги промывания мозгов.

Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому кафиры фактически получают новые инструменты для слежения.