02 вересня 2025, 22:55

На окупованих територях нестача пального стає більш критичною - ЦНС

02 вересня 2025, 22:55
Ілюстративне фото
На більшості заправок на окупованих територіях взагалі немає пального. При цьому росіяни залишають цивільне населення без доступу до елементарних потреб

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, на більшості АЗС на окупованих територіях взагалі немає пального. Інколи з'являється бензин А-92. Проте це все одно не продають більше ніж 50 літрів в одні руки.

Причиною дефіциту називають те, що РФ всі ресурси спрямовує на війну. При цьому росіяни залишають жителів окупованих територій без доступу до елементарних потреб.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях також фіксують критичну нестачу води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Через це опалювальний сезон в цих населених пунктах під загрозою.

