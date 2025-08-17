16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
17 августа 2025, 16:15

На оккупированных территориях отопительный сезон под угрозой – ЦНС

17 августа 2025, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото: Центр национального сопротивления
Читайте також
українською мовою

Оккупационная администрация обещала наладить "подвоз воды". Однако на практике реализовать это невозможно

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На временно оккупированных территориях критическая нехватка воды. Во многих населённых пунктах вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. В Центре национального сопротивления отметили, что без заполнения систем теплоносителем запускать отопление невозможно.

"Именно оккупант несет полную ответственность за обеспечение базовых условий жизни на временно оккупированных территориях - так определяет международное гуманитарное право", - отмечает ЦНС.

Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому оккупанты фактически получают новые инструменты для слежения.

оккупанты отопление Запорожская область
16 августа 2025
07 августа 2025
