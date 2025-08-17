Фото: Центр национального сопротивления

Оккупационная администрация обещала наладить "подвоз воды". Однако на практике реализовать это невозможно

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На временно оккупированных территориях критическая нехватка воды. Во многих населённых пунктах вода в кранах сведена к минимуму или отсутствует полностью. В Центре национального сопротивления отметили, что без заполнения систем теплоносителем запускать отопление невозможно.

"Именно оккупант несет полную ответственность за обеспечение базовых условий жизни на временно оккупированных территориях - так определяет международное гуманитарное право", - отмечает ЦНС.

Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому оккупанты фактически получают новые инструменты для слежения.