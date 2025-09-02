В Запорожской области открыли уже десятую "подземную школу"

фото: Запорожская областная государственная администрация

В Семененковском лицее в Павловской общине началось обучение в новой "подземной" школе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую облгосадминистрацию.

Как отмечается, это уже десятое безопасное образовательное пространство в области, где дети могут получать знания даже во время воздушных тревог.

Школа рассчитана на 200 учеников. Сейчас здесь учатся 152 ученика. Это дети из окрестных сел нашей общины, а также дети из соседних территориальных общин.

Напомним, 1 сентября стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы школьного образования. Проект предусматривает два направления обучения: академическое и профессиональное.