В Запорожской области открыли уже десятую "подземную школу"
В Семененковском лицее в Павловской общине началось обучение в новой "подземной" школе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую облгосадминистрацию.
Как отмечается, это уже десятое безопасное образовательное пространство в области, где дети могут получать знания даже во время воздушных тревог.
Школа рассчитана на 200 учеников. Сейчас здесь учатся 152 ученика. Это дети из окрестных сел нашей общины, а также дети из соседних территориальных общин.
Напомним, 1 сентября стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы школьного образования. Проект предусматривает два направления обучения: академическое и профессиональное.
Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчинаВсе новости »
02 сентября 2025, 07:56В Запорожье появилась новая подземная школа
01 сентября 2025, 22:44Учебный год не за горами: в Запорожье отремонтировали школьное укрытие в школе
29 августа 2025, 16:37
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным
02 сентября 2025, 21:59Во Львовской области в августе открылось более 300 IT-бизнесов
02 сентября 2025, 21:42В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
02 сентября 2025, 21:35Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
02 сентября 2025, 21:17В Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет
02 сентября 2025, 20:59Россияне накрыли огнем Днепропетровщину более 30 раз
02 сентября 2025, 20:46На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен
02 сентября 2025, 20:27Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров
02 сентября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »