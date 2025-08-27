00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 00:30

Экологическая катастрофа: в Запорожье высыхает еще одна река

27 августа 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Экология страдает оккупированными территориями. В Запорожской области от популярной ранее реки уже почти ничего не осталось

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Река Большой Утлюк в селе Новоданиловка была полноводна полномасштабного вторжения. Однако теперь она напоминает пересохшую лужу. С потрескавшегося дна едва пробивается тонкий ручей.

По словам экологов, эта ситуация является повторением состояния главной реки региона – Молочной. Вода почти исчезла, дно пересохло, а экосистема юга Запорожской области быстро разрушается.

При этом россияне "осваивают" бюджетные средства под видом экологических работ и "расчистку рек".

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.

