02 сентября 2025, 07:56

Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчина

02 сентября 2025, 07:56
Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
В результате авиаудара российских войск по селу Успеновка Пологовского района Запорожской области погиб 62-летний мужчина

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, россияне сбросили авиабомбы, в результате чего разрушен и поврежден ряд частных домов и хозяйственных построек.

По данным ОВА, в течение последних суток российские войска нанесли 578 ударов по 18 населенным пунктам региона. Из-за вражеских атак на Пологовский район погибли двое мирных жителей.

К местным властям поступило 89 сообщений о разрушениях и повреждениях: пострадали частные дома, квартиры, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, в ночь на вторник, 2 сентября, российская армия массированно атаковала дронами Белую Церковь в Киевской области. В результате вражеской атаки погиб человек. Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

