Фото: ОВА

В ночь на вторник, 2 сентября, российская армия массированно атаковала дронами Белую Церковь в Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки погиб человек. Тело мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", – сообщил Калашник, пообещав предоставить более подробную информацию после.

Напомним, в течение 1 сентября россияне в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. Атаковали три громады – Покровскую, Маломихайловскую и Славянскую.